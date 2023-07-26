فى 4 أشهر.. 3.5 مليار دولار حجم صادرات مصر لشرق أوروبا

حقّقت الصّادرات المصريّة لدول شرق أوروبا بنسبة 2.9%، لتصل إلى 3.5 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 63.6 مليون دولار.

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عززت مصر صادراتها لتركيا إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 114.1 مليون دولار.

أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر لرومانيا إلى حدود 251.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 166.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 84.8 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات قبرص إلى 34.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 18.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 16.046 مليون دولار.

كما سجلت صادرات مصر لأوكرانيا إلى حدود 36.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 22.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار.