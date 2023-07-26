الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. ومؤشرات النجاح فى كل مادة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، حيث يوفر موقع جريدة الدستور رابط مخصص للحصول على النتيجة بعد اعتمادها رسميًا، وذلك من خلال تدوين بيانات الطالب مثل رقم الجلوس ورقم التليفون وعنوان البريد الإلكتروني.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، تسجيل البيانات بالخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها:

  1. الدخول على موقع جريدة الدستور المخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة (من هنا)
  2. كتابة اسم الطالب فى المربع الأول
  3. كتابة رقم جلوس الطالب فى المربع الثاني
  4. كتابة البريد الإلكتروني فى المربع الثالث
  5. كتابة رقم تليفون الطالب فى المربع الرابع
  6. اضغط على كلمة سجل الآن.

تواصل كنترولات الثانوية العامة مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023، إلى جانب مراجعة درجات الطلاب قبل تجميع النتيجة وإرسالها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لاعتمادها.

ومن المقرر أن تحدد كنترولات الثانوية العامة بعد المراجعة كراسات الإجابة التى تحتاج إلى درجات رأفة وأيضا تحديد موعد انتهاء العمل بنتيجة الثانوية العامة 2023.

وينتهي العمل بنتيجة الثانوية العامة غدا الخميس، تمهيدا لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاسبوع المقبل.

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مؤشرات النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023

وكشف الدكتور رضا حجازي، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 

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كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. 

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

أما نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا. 

وفي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت نسبة النجاح نحو 88.5%، وجاء عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان. 

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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