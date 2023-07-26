الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى العلاقات الدولية: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله وليس طرفى النزاع وحدهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور قسطنطين جريدين، الباحث في العلاقات الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله وليس طرفي النزاع وحدهما، حيث أثر هذا النزاع على الحبوب الغذائية الروسية الأوكرانية التي كان يتم تصديرها لعدد كبير من دول العالم، معبرًا: "ليس هناك بديل لتصدير الحبوب الروسية عن طريق الموانئ".

الأزمة الروسية الأوكرانية


وأكد جريدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الملف" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد حتى الآن حل سريع لحل أزمة الحبوب الغذائية الروسية، وترجع هذه الأزمة في المقام الأول لتعنت الجانب الروسي.

اتفاقية الحبوب الروسية

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الغرب جميعها لم تقدم أي تنازلات تذكر للجانب الروسي من أجل العودة إلى اتفاقية الحبوب الروسية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول التي تشترك في وضع حلول منطقية لمحاولة تصدير الحبوب الروسية لدول العالم كافة، ولكن هذه الجهود الدولية لم تظهر لها نتائج واضحة حتى الآن.

باحث في العلاقات الدولية قسطنطين جريدين القاهرة الإخبارية أزمة الحبوب الغذائية

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