إحالة 5 أشخاص للمحاكمة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى المقطم

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة المقطم.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفية، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه، يقوم المتهمون بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.