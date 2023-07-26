الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يستمع لشرح عن موقف تنفيذ المنطقة الصناعية والمرافق بالعلمين الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

خلال جولته اليوم بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تناول خلاله موقف تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث بلغت مساحة المنطقة الصناعية 5500 فدان طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وتم تخصيص مساحة 2248 فدانا، وبلغت نسبة تنفيذ المرافق الرئيسية 95%.

كما لخص المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موقف المشروعات في قطاع المرافق بالمدينة، موضحاً أن نسبة الإنجاز لأعمال تنفيذ شبكات المرافق المختلفة تصل إلى نحو 90%.

فيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، وتم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم شامل عدد 4 كباري أعلى السكة الحديد وطريق وادي النطرون والتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، وجار الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وتجاوزت نسبة التنفيذ للعديد من الطرق 90%.

تطرق المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إلى موقف قطاع المياه، حيث أكد أنه تم إتمام وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وجار الانتهاء من خزان تكديس المياه المحلاة بطاقة 60 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم، كما تم الانتهاء من خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، وتم توصيل المياه المحلاة إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أشار المهندس وائل سمير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتم الانتهاء من تجارب التشغيل الدائم للمحطة بطاقة 10 آلاف م3/يوم، كما تم الانتهاء من الأعمال التصميمية لأعمال خزان ناتج المعالجة الثلاثية لربطه على شبكة الري، وجارٍ إنهاء 10 محطات رفع صرف صحي للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لعدد 4 محطات، وكذلك التشغيل المؤقت لثلاث محطات.

بينما فى قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء بقدرة 525 م.ف.أ كما تم تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء ومن ثم توفير قدرة بإجمالي 150 م.ف.أ، وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة كهرباء العلمين 2 بقدرة 175 م.ف.أ، وتم توصيل وإطلاق التيار على عدد 7 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتي تم تشغيلها، مضيفاً أنه جار تنفيذ 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية بنسبة تنفيذ 95%، وجار تنفيذ 24 كابلا لتغذية المنطقة التراثية والحي اللاتيني بنسبة تنفيذ 85%، كما أنه جار تنفيذ شبكات التغذية بمشروع سكن مصر وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

وشرح رئيس الجهاز موقف مشروعات الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالي وجار الربط بشبكات الضغط المنخفض، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها 80 %.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و

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