الرعاية الأسقفية تنظم يومًا للكشف الطبي بمنشأة البكاري

نظم قطاع التنمية، إحدى قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي يوم للكشف الطبي ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة التابعه لمبادرة رئيس الجمهورية وحملة "صحة مرأة" للكشف عن أمراض الثدي، بالتعاون مع المنطقة الطبية بمنشأة البكاري.

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات كقياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، إضافة للفحص المبكر لأورام الثدي للسيدات.

خدمت القافلة عدد 51 فردًا من الرجال والسيدات، إذ تم إحالة بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم، حيث من المقرر تنظيم يوم آخر للفحص خلال شهر أغسطس القادم.

حضر اليوم نوال رائدة ريفية بالمنطقة الطبية بمنشأة البكاري لتقديم توعية عن الحملة وأهدافها و الأشطة المُقدمة من الوحدة الصحية والدكتورة الشيماء أحمد ونادية خليفة من فريق التمريض، إضافة لفريق العمل بالمركز الاجتماعي.