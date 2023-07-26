الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

 رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023.. يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الماضية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية التي انطلقت يوم السبت الموافق 3 يونيو الماضي، وانتهت بالنسبة للشعبة الأدبية يوم الأحد 9 يوليو، والشعبة العلمية يوم الأربعاء 12 يوليو.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

ونرصد في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023:

1- الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية على الرابط: azhar.eg

2- اختيار خيار "نتائج الطلاب" من قائمة الخيارات.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار العام الدراسي "2022/2023".

4- النقر على زر "استعلام" للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

5- ستظهر النتيجة على الشاشة مع إشعار بإمكانية طباعتها.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023.. نتيجة 3 ثانوي أزهر بالاسم فقط 

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل كيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني. وسيتم نشر النتيجة الرسمية على الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف بعد إجراء عمليات المراجعة اللازمة والتأكد من صحتها. 

وبدأت اللجان المختصة في الأزهر الشريف بالاستعداد للإعلان عن النتيجة، بعد انتهاء أعمال التصحيح منذ عدة أيام، ويجري حاليًا استكمال أعمال المراجعة والرصد وتدقيق النتائج، قبل أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل كيل الأزهر الشريف، الذي ينوب عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023.. أوائل الثانوية الأزهرية 

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
سيعلن شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023، في مؤتمر صحفي يتم الإعلان عنه في وقت لاحق بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، كما سيتم نشر صور وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 عبر صفحة الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 وصل إلى 141.509 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 588 لجنة في أنحاء الجمهورية.

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