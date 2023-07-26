بعد صفقة اعتراف بالجرائم.. نجل بايدن أمام القضاء الفيدرالي اليوم

يستعد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، الأربعاء، للمثول أمام قاضٍ فيدرالي في ولاية ديلاوير، ومن المقرر أن يتم إدانته بموجبه بارتكاب جرائم ضريبية.

ويمثل نجل الرئيس أمام محكمة فيدرالية في ديلاوير، بعد موافقته على الإقرار بالذنب بتهمة الإخفاق المتعمد في دفع ضريبة الدخل، والاعتراف بجناية حيازة السلاح .

وبعد الصفقة التي تضمنت اعترافه بالتهم، من غير المرجح أن يواجه نجل الرئيس عقوبة السجن، ما يثير استياء الجمهوريين.

وقال تقرير لشبكة CBC الأمريكية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هانتر بايدن سيحكم عليه الأربعاء.

وتضمنت الصفقة اعترافًا بأن تعاطي المخدرات كان عاملاً مساهماً في تهمة حيازة سلاحه، وقال مصدر مطلع على الصفقة إن خطة العقوبة من المتوقع أن تعني أنه لمدة عامين يجب أن يظل هانتر بايدن بدون تعاطي المخدرات ولا يمكنه ارتكاب جرائم إضافية، إذا حقق هذا بنجاح، فسيتم رفض تهمة حيازة الأسلحة.

تتعلق رسوم الجنح الضريبية بفشل هانتر بايدن المتعمد في دفع الضرائب لعامي 2017 و2018 ويشير تقديم ملف إلى أن هانتر بايدن حصل على دخل يزيد عن 1.5 مليون دولار كل عام.

ومنذ ذلك الحين، قام بسداد الضرائب والغرامات بالكامل، بما في ذلك 2 مليون دولار ورد أنها دفعت للحكومة الفيدرالية العام الماضي ، بمساعدة قرض من محاميه الشخصي.