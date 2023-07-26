تواصل فعاليات مبادرة "لقمة حلوة" لتدريب السيدات على صنع الحلويات بالبحر الأحمر

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، فعاليات البرنامج التدريبى للسيدات، وذلك تحت عنوان مبادرة «لقمة حلوة»، والذي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية عمل الحلويات بطرق سهلة وبسيطة بالتعاون مع أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سوما بأى بالغردقة.

حيث يشارك فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في فعاليات البرنامج التدريبي، والذي يأتى في إطار التواصل المستمر لفرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر مع الجهات والهيئات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى النهوض بالمرأة في كافة المجالات ودعمها على كافة المستويات وتمكنها اقتصاديا .

ويتم تنفيذ المبادرة على مدار أسبوع في الفترة من 23 يوليو 2023 حتى 30 يوليو 2023م، وأدار فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي صلاح عبيد عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة.

كما أدار فعاليات التدريب العملي اليوم كلا من الشيف عمر عبد الله مدير بالمطبخ، والشيف عمر شيف بالفندق ، والذين قاموا بتعريف المتدربات بأساسيات صنع الحلويات مثل استخدام المكونات الأساسية والتقنيات المختلفة للعجن والخبز، وتأثير المكونات المختلفة على الشكل والمذاق، أيضًا طرق التزين المختلفة، وطرق التقديم، والالتزام بمعايير السلامة والجودة للمنتجات المستخدمة .

حضر التدريب بوريس المدير العام للفندق ، وحنان مصطفى مدير إدارة الموارد البشرية بمجموعة فنادق بالغردقة وداليا جاد مديرة الموارد البشرية بالفندق وريم عطا الله متخصصة الموارد البشرية بالفندق.

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود الدولة والمجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تساعدها على استثمار طاقتها وقدرتها وتوسيع خيارات العمل أمامها من خلال عمل مشروع صغير لها،حيث يتم التدريب عدد 10 من السيدات من أبناء الغردقة .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات متعددة لدعم المرأة وتوفير فرص عمل لها بشكل دائم.

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