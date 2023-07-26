برنامج حافل لفرق قصور الثقافة فى مهرجان العلمين الجديدة.. الجمعة

تشارك مجموعة كبيرة من الفرق الفنية والشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في عدد من الفعاليات والحفلات الفنية الضخمة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يعد المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، اعتبارا من بعد غد الجمعة الموافق 28 يوليو، وتستمر لمدة يومين حتى نهاية يوليو الجارى.

فرقة "العريش للفنون الشعبية"

تبدأ حفلات الفرق بعد غد الجمعة بحفل لفرقة "العريش للفنون الشعبية" فى تمام الساعة الخامسة مساءً على مسرح كورنيش العالمين، وتقدم الفرقة خلال الاحتفالية لوحات غنائية استعراضية مميزة تحمل التراث السيناوي مثل المهباش والدحية والفرح العرايشي والفرح البدوي، بقيادة سامح الكاشف، ومدير الفرقة، محمد عرفات، وإشراف محمد محروس.

فرقة "العريش للفنون الشعبية" تكوَّنت عام 1979، وتعبر عن الترحيب بالضيف، وهي جزء من طقس السامر السيناوي.

فرقة العريش للفنون الشعبية

فرقة "التنورة التراثية"

ويليها فى نفس اليوم، حفل لفرقة "التنورة التراثية" التى تقدم عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية وهى "الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات والطبلة"، كما يقوم بالغناء منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني، وتعتمد عناصر الرقص بالفرقة على راقص التنورة (اللفيف)، والراقصين (الحناتيه)، الذين يرقصون بآلة الإيقاع (المزهر).

كما تقدم الفرقة عددا من التابلوهات الراقصة، حيث تتميز رقصة التنورة الصوفية بطابع خاص وفريد من نوعه إذ تعتمد على الحركات الدائرية وتنبع من الحس الصوفي الذى له أساس فلسفي ودلالي يرجع في أصله وجوهره إلى المفهوم القائل إن الحركة في الكون تبدأ من نقطة وتنتهى عند ذات النقطة لذلك تكون حركتها دائرية.

فرقة التنورة إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، تكونت في فبراير 1988 بمقر قصر الغوري للتراث، وتقدم عروضها بصفة دورية طوال العام، كما شاركت في معظم المناسبات الوطنية، وتشارك في برنامج التبادل الثقافي الخارجي والمهرجانات الدولية.

فرقة التنورة التراثية

فرقة "الحرية للفنون الشعبية"

ثم تقدم فرقة "الحرية للفنون الشعبية" بقيادة الفنان نصر الدين محمد، مجموعة من الرقصات الاستعراضية والتابوهات المتنوعة التي تعبر عن الفلكلور السكندري ومنها «الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني، صولو إسكندراني، الزفة الإسكندراني، تحيا مصر، حلاوة شمسنا».

فرقة الحرية للفنون الشعبية تكونت عام 1998، تضم الفرقة 35 عضوًا من طلبة الجامعات ما بين راقصين وراقصات وموسيقيين شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية على مدار تاريخها وحازت على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها مهرجان‏‏ "الرقص والموسيقى"‏ بمدينة‏ بيرلي‏ بالولايات المتحدة الأمريكية 2010، ومهرجان الفنون بولايتي "مسيسيبي وتنيسي" الأميركية 2012، واحتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ42 عام 2013، واحتفالية العيد القومي للمكسيك بمناسبة بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية المكسيكية، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها داخل محافظات مصر المختلفة.