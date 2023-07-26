إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشأن مواصلة أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ21، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الاستمرار في أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف النظافة العامة، مع متابعة المشروعات الجارية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف قطاعات العمل العام، وكذا القيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وفي هذا الإطار، بناءً على تكليف المهندس سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، قام محمود بهاء، نائب رئيس المدينة، بالزيارة الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بقرية أبو الريش بحري بمنطقة الكسارة، والتي تُقام على مساحة 5 أفدنة، حيث يتم حفر الأحواض الرئيسية للمشروع، وذلك بحضور جابر فتحي، رئيس قرية أبو الريش بحري، وأيضًا منسق لجنة "حياة كريمة" بمركز ومدينة أسوان، فضلاً عن مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 18 ألفًا و605 م 2، وذلك بمنطقة الناصرية بنطاق حي شرق، حيث كانت الحملة برئاسة محمد حسين، نائب رئيس المدينة، فضلاً عن الفنيين والعاملين بنطاق حي شرق، وأيضًا قسم المتغيرات المكانية مدعومين بالمعدات الثقيلة بمعاونة الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان.

وتوازى مع قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم، بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد موفرة لترشيد الاستهلاك بالمنطقة المحيطة بجهاز شئون البيئة، وتم أيضًا تنظيم حملة على النباشين بطريق السادات ومصادرة ثلاثة فوامات للنباشين، وكذا مصادرة إحدى عربات الكارو لأحد النباشين، وتم كذلك متابعة أعمال صيانة البلدورات والأرصفة، وأعمال النظافة والكنس بنطاق الحى تحت إشراف نائب رئيس المدينة.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة محمد عبدالعزيز، بتنفيذ أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع والمداخل الرئيسية للظهور بالمظهر الجمالي والحضاري بالمدينة السياحية، وهو الذي توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع والتجميع المنزلي، حيث تم رفع 20 طنًا من المخلفات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بالمدخل الجنوبي للمدينة.