الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تير شتيجن: هدفنا التتويج بلقب دورى الأبطال.. وسعيد بانضمام جوندوجان

مارك أندريه تير شتيجن
مارك أندريه تير شتيجن

تحدث الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، عن طموحاته وأهدافه مع الفريق الكتالوني في الموسم الجديد 2023/2024.

ويتواجد مارك أندريه تير شتيجن حاليًا، في معسكر برشلونة المُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

 

صفقة انضمام جوندوجان

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات مارك أندريه تير شتيجن، قال فيها: "الجميع متحمس لخوض منافسات الموسم الجديد، نأمل في حصد كل الألقاب الممكنة".

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا ومحاولة التتويج باللقب في النسخة المقبلة، إنه بمثابة حلم بالنسبة لنا جميعًا".

وعن نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية، قال تير شتيجن: "مانشستر سيتي وإنتر ميلان كانوا أقوياء واستحقوا الوصول إلى المباراة النهائية".

وتابع: "ولكن إذا كنا محظوظين قليلًا، كان يمكننا الوصول إلى النهائي أيضًا والقتال من أجل اللقب".

وشدد: "هذا الأمر يُعلمنا ضرورة اتخاذ الأمور خطوة بخطوة في الموسم المقبل، وأن نتغلب على كل الظروف الصعبة".

وواصل: "السنوات الماضية لم يحالفنا الحظ أن نصل إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا".

وأكد: "ولكن الآن نحن نمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، ونجحنا في حصد لقب الدوري الإسباني، وأصبحنا أكثر تنافسًا".

وعن صفقة انضمام مواطنه إلكاي جوندوجان، قال تير شتيجن: "لاعب رائع ومميز، ولديه خبرة كبيرة وسيكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل".

وأكمل أنه يعلم بالفعل المكان الذي ينتمي إليه، لذلك سنحاول أن نجعله يشعر بالراحة.

وبسؤاله عن معرفته بالصفقة أو محاولة لإقناعه، أجاب تير شتيجن: "لا لم أكن أعلم، كنا نتحدث كثيرًا قبل انضمامه، ولكنه لم يعطني أي تلميحات، لذلك كنت أحاول إقناعه بالانضمام إلينا، أنا سعيد بقراره النهائي وبوجوده معنا".

وأفاد: "أطمح في تحقيق المزيد من الإنجازات، أشعر بأنني أمر بأفضل لحظات مسيرتي الكروية".

واختتم تير شتيجن تصريحاته، قائلًا: "الأمر لا يتعلق بالأرقام القياسية أو الجوائز الفردية، ولكن هدفنا هو الفوز بالمباريات بمختلف المسابقات، والتغلب على كل الصعوبات وحصد البطولات".

وتوج فريق برشلونة الموسم الماضي 2022/2023، بلقب الدوري الإسباني، بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، كما توّج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني.

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