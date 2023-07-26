الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تطلق لقاءً للخريجين بإيبارشية الفيوم

كنيسة
كنيسة

نظمت خدمة شباب الخريجين بإيبارشية الفيوم، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقاءً للخريجين بعنوان “إبهيت إن راشي”.

القلب الفرح" في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بمتابعة خاصة من نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة الضيوف عن "الخريج ومستقبل غير واضح" وعن "الخريج مستقبل الكنيسة"، ومسرحية بانتومايم قدمها فريق "وان هاند" المسرحي التابع لكنيسة السيدة العذراء بالفيوم.

كما اشتمل على تنظيم معرضًا لمنتجات مجموعة من الشباب والشابات الخريجين، وفقرات روحية وترفيهية.

وشارك في اللقاء ٥٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية و٤٠ خادمًا وخادمة و١٢ من الآباء الكهنة.

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