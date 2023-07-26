"القاهرة الإخبارية" تكشف الملفات المطروحة على طاولة القمة "الروسية الإفريقية"

كشفت أمل الحناوي، مراسلة القاهرة الإخبارية من سان بطرسبرج، الملفات المطروحة على طاولة مناقشات القمة "الروسية- الإفريقية".

وقالت إن هناك العديد من الملفات المطروحة على طاولة المناقشات بين الزعماء الأفارقة والجانب الروسي، من أهمها: مناقشة الأزمة الغذائية التي حدثت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب التي أكد عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا إلا أن موسكو ملتزمة بتصدير الحبوب والشعير والذرة وأيضا الأسمدة بشكل مجاني للدول الإفريقية التي تحتاج إلى تأمين غذائها حتى يكون لديها تنمية مستدامة وتأمين غذائها واستقرار سياسي أيضا.

وأوضحت أن روسيا تؤكد مساعدة الدول الإفريقية في مزيد من الاكتشافات الجيولوجية المتعلقة بمجال النفط والغاز، والعديد من القضايا المطروحة ستكون محل اهتمام زعماء وقادة إفريقيا كملف التعليم وتبادل الخبرات في التعليم والتكنولوجي والتعليم المهني والتعليم عن بعد، ودور المرأة في التنمية المستدامة والتنمية في مشروعات البنية التحتية وتطويرها في الدول الأفريقية.



