الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات حجز تذكرة سفر مصر للطيران بالتقسيط

مصر للطيران
مصر للطيران

ازاي تسافر مع مصر للطيران بالتقسيط

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران أن هناك تسهيلات جديدة أعلنت عنها الشركة ضمن حزمة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة على الرحلات الدولية والداخلية، ومن هذه التسهيلات حجز تذكرة طيران بالتقسيط.

وترصد “الدستور” التفاصيل الخاصة بحجز تذكرة طيران بالتقسيط على متن رحلات مصر للطيران، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في السفر الدخول على الموقع الإلكترونى للشركة.

خطوات حجز تذكرة سفر بالتقسيط 

  • يمكنك الدخول علي موقع حجز تذاكر السفر بالتقسيط من هنا.
  • تسجيل موعد الذهاب والعودة
  • تاريخ المغادرة
  • عدد المسافرين
  • تسجيل الأطفال المرافقة في حالة وجود أطفال
  • ثم الضغط على الجدول لمعرفة الرحلات المتاحة
  • الضغط على السعر لاختيار العرض الأفضل
  • وبعد اتمام البيانات يتم الضغط على الحجز ويطبق هذا النظام على الرحلات المباشرة فقط.

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سافر مع مصر للطيران بالتقسيط

ويعتبر برنامج "سافر مع مصر للطيران" ضمن خطة الشركة الوطنية للطيران للخطوط الجوية لدعم عملائها الحاملين  لفيزا البنك الأهلى المصرى وتشجيعهم على السفر سواء على متن الرحلات الدولية والداخلية وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة والبنك الاهلي في هذا الشأن وتم تفعيل الآلية الخاصة بذلك على أن يستمر العرض على الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران حتى 31 أغسطس 2023.

وأضافت المصادر أن حاملي فيزا البنك الأهلي يمكنهم تقسيط سعر تذكرة الطيران لمدة سنة بدون أي فوائد إضافية خاصة لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري.

أفضل عروض الأسعار

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