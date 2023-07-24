برحلات حصرية للأقصر.. عملاق السفر البريطاني يروج لرحلات مصر في موسم 2024

أكدت مجلة "كروز أندستري نيوز" الأمريكية، أن شركة "توي ريفير كروز" البريطانية بدأت في توسيع عروضها بإعلانها عن برنامج جديد للرحلات النيلية من المقرر أن يبدأ في شتاء 2024.

وتابعت أن خط الرحلات البحرية الذي يقدمه عملاق السفر البريطاني "توي" من المقرر أن يقدم رحلات طيران مستأجرة حصرية من مطار لندن جاتويك ومطار مانشستر إلى الأقصر مباشرة، ما يجعلها المشغل السياحي الوحيد الذي يقدم رحلات مباشرة بدون توقف من المملكة المتحدة إلى الأقصر، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة.

رحلات نيلية مميزة

وأضافت المجلة الأمريكية، أن الرحلات النيلية الجديدة تتميز بأنها ستكون على متن سفينة خمس نجوم مجددة بالكامل تسمى "توي الحرية" تستوعب 145 راكبًا في 74 كابينة، بما في ذلك الكابينة الفردية والكابينة المزدوجة والأجنحة. عند الانطلاق في رحلة إبحار شاملة كليًا ذهابًا وإيابًا لمدة سبع ليالٍ من الأقصر ، سيستمتع الضيوف بنهر النيل وزيارة المعالم مثل معابد الأقصر وإدفو.

وأعرب كريس هاكن، العضو المنتدب لشركة "توي ريفير كروز"، عن حماسه لهذا العرض الجديد، مشيرًا إلى أن رحلة بحرية على طول نهر النيل توفر تجربة لا تُنسى مع أشعة الشمس على مدار العام، ما يجعل مصر الوجهة المثالية للانغماس في التاريخ القديم.

قال هاكني: "تسير رحلات توي ريفير كروز من قوة إلى قوة، ونحن متحمسون جدًا لتقديم هذا العرض الأخير على نهر النيل الذي نحن واثقون من أن عملائنا سيحبونه".

وتابع: "رحلة بحرية على طول نهر النيل توفر تجربة هادئة لا تُنسى مع المناظر الطبيعية الخصبة والقرى التقليدية والمعالم الشهيرة الأخرى مثل معابد الأقصر وإدفو، مع سطوع الشمس على مدار العام، تعد مصر الوجهة المثالية لاستكشاف التاريخ القديم والسماح للضيوف بالانغماس في فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

وأضافت المجلة، أنه لتعزيز تجربة العملاء، سيكون علماء المصريات المتخصصون متاحين طوال الرحلة لتقديم رؤى تاريخية عن مصر الفرعونية والإجابة على أي أسئلة حول الأهمية التاريخية للمواقع التي تمت زيارتها.

وقالت الشركة، إن "توي الحرية" تتميز بوسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك حوض سباحة على السطح، وجاكوزي، ومنطقة ترفيه، ومطعم مغلق وآخر في الهواء الطلق، واستوديو ومتجر، كما يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع ببرنامج ترفيهي ليلاً ونهارًا ومجموعة من الرحلات الاستكشافية برعاية الخبراء والتي توفر رحلة العودة إلى عصر الفراعنة والسلالات.