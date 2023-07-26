الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: الدولار أداة واشنطن للاحتكار والامتيازات ويجب إضعافه

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، ضرورة العمل على إضعاف الدولار الأمريكي الذي تستخدمه واشنطن أداة للاحتكار والامتيازات، وتطبيق سياساتها العدوانية.

جاء هذا وفقا لتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم.

وأشارت زاخاروفا إلي أن بلادها تنوي التعاون مع الأصدقاء الأفارقة على إضعاف الدولار، لأن الولايات المتحدة تستخدمه ليس فقط أداة لحصولها على الميزات التجارية وممارسة الاحتكار، ولكن في تطبيق سياساتها العدوانية أيضا، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأعربت زاخاروفا عن رغبة بلادها في صياغة أجندة عالمية عادلة مع القارة السمراء، وتهيئة ظروف جديدة للتعايش السلمي.

بدء توافد الزعماء الأفارقة على بطرسبرج لحضور القمة الروسية- الإفريقية الثانية

وبدأ زعماء الدول الإفريقية اليوم الأربعاء يتوافدون على مدينة بطرسبرج الروسية لحضور قمة منتدى "روسيا - إفريقيا" التي ستنعقد على مدار يومي 27 و28 من يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في سان بطرسبرج لقاءً ثنائيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا مع رؤساء بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، حسبما صرح يوري أوشاكوف مساعد بوتين للشؤون الدولية، الذي أكد مشاركة 49 دولة إفريقية من 54 في القمة الروسية الإفريقية.

وتحتضن بطرسبرج قمة المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورش عمل في إطار المنتدى.

الخارجية الروسية الدولار الامريكي واشنطن ممارسة الاحتكار القارة السمراء

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