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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف تنشر أسماء المتقدمين لمسابقة إيفاد قراء رمضان لعام 1445هـ /2024م

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة إيفاد رمضان للقراء لعام 1445هـ /2024م (المجموعة الثالثة)، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الأوقاف، أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة مع الاطلاع على الأصل، وإحضار كارنيه القيد بنقابة القراء أو ما يثبت الاعتماد بالإذاعة والتليفزيون لغير المعينين بالوزارة.

وذلك يوم الثلاثاء: 1 / 8 / 2023م 
م الاسم المديرية
1. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد القليوبية
2. محمود مهدي ثابت عبدالجواد الجيزة
3. أحمد عطية غانم غانم حامد الشرقية
4. رمضان عبد الله موسى محمد موسى الشرقية
5. حلمي أحمد عبد الفتاح علي العربي البحيرة
6. نور عبد الفتاح عويس محمد بني سويف
7. رمضان شحاته محمود محمد الشرقية
8. راضي محمود التابعي العدوي دمياط
9. محمود فتحي علي موسى القاهرة
10. محمد فوزي زكي محمد بني سويف
11. محمد عبد الغني محمد دياب كفر الشيخ
12. محمد علي حسن حسين مليس الإسكندرية
13. محمد عبد الفتاح محمد محمد نجم الإسكندرية

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