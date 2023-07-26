الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرزها بطولة "البادل".. "DMC" تكشف فعاليات مهرجان العلمين خلال الـ3 أيام القادمة

جريدة الدستور

كشفت هدير جميل، مراسلة فضائية "DMC"، عن أن مدينة العلمين الجديدة ستستقبل على الأقل من 30 لـ40 ألف زائر خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت جميل إن هناك تنافسًا ما بين فعاليات مهرجان العلمين الرياضية والفنية، مشيرة إلى أن المهرجان يشهد 3 حفلات متتالية، وتبدأ غدًا الخميس حفلة الفنان أحمد سعد، وتليها حفلة المطربة نانسي عجرم وراغب علامة يوم الجمعة، ثم حفلة الإعلامية القديرة إسعاد يونس بمشاركة فريق أيامنا الحلوة وعرض الساحر كريس المصري.

وأكدت أن غدًا الخميس ستنطلق البطولة الدولية لـ"البادل" التي تقوم لأول مرة على أرض العلمين بالتزامن مع بداية دخول الجماهير لحفلة محمد سعد الساعة 6 مساءً، بمشاركة 100 لاعب ضمنهم 40 لاعبًا عالميًا.

"البادل" هى رياضة من رياضات المضرب تختلف عن رياضة التنس الأرضى المعروفة فى الولايات المتحدة وكندا، وعادة ما تلعب البادل بشكل زوجى فى ملعب مغلق بنحو 25% أصغر من حجم ملعب التنس.

أحمد سعد مدينة العلمين الجديدة الجديدة نانسي عجرم راغب علامة إسعاد يونس فريق أيامنا الحلوة كريس المصري

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