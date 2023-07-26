الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: القمة الروسية الإفريقية تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والقارة السمراء

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن القمة الروسية الإفريقية المقرر انطلاقها غدًا الخميس، في بطرسبرج الروسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها إلى مستوى جيد، علاوة على تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن هذه القمة هي الثانية من نوعها بعد قمة سوتشي الأخيرة في أكتوبر 2019، تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية، مشيرة إلى أنه القمة ستشهد تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا.

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه القمة ستعمل على تعزيز التشاور بين الجانبين الإفريقي والروسي حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأشارت النائبة رحاب موسى إلى أن اللقاء بين الرئيسين بوتين والسيسي تأكيد على حرص البلدين لدعم التعاون بينهما، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت عضو مجلس النواب أن القمة ستنتهي بتقديم حلول لمشاكل الغذاء للدول الإفريقية، علاوة على زيادة حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الإفريقية.

القمة الروسية الإفريقية النائبة رحاب موسى حجم التبادل التجاري قمة سوتشي الدول الافريقية

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