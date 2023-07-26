الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى الشاعر شوقي حجاب: ملهم وصاحب تجربة متفردة

شوقي حجاب
شوقي حجاب

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي وافته المنية، صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عاماً.

وقالت وزيرة الثقافة: “فقدنا اليوم شاعراً ملهماً وكاتباً متخصصاً وصاحب تجربة متفردة في مجال أدب الطفل تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات”.

وأضافت أن الراحل أحد رموز الإبداع والذي رحل تاركاً تاريخاً من الشعر الغنائي، الذي خلد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي.

ولد شوقي حجاب في المطرية- الدقهلية عام 1946، تعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقًا للقراءة ، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

حصل حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، وعام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الخاصة بالطفل والتي لاقت رواجًا كبيرًا .

الدكتورة نيفين الكيلاني شوقي حجاب الشاعر الشاعر الكبير وزيرة الثقافة

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