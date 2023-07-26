رابطة المرأة العربية تعقد مائدة مستديرة حول تشريعات وسياسات أكثر عدالة للنساء

انطلقت اليوم فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها رابطة المرأة العربية تحت عنوان "نحو تشريعات وسياسات أكثر عدالة للنساء فى الحماية الاجتماعية وسوق العمل المحلي"، بمشاركة عدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ وممثلين عن وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي ،الى جانب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقالت المهندسة فاطمة بدران رئيسة مجلس إدارة المؤسسة في تصريح لها اليوم إنه تم خلال فعاليات المائدة المستديرة بحث مجموعة من أوراق السياسات العامة حول سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة فى مصر وإجراءات الوصول اليها ، وكذلك مناقشة ورقة السياسات الخاصة بحقوق النساء فى سوق العمل المحلي.

وأكدت أن قضايا العدالة الاجتماعية احتلت صدارة اولويات الحكومة المصرية، فجاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مسيرة الانسان المصري صحيا وتعليميا واجتماعيا، وهو ماانعكس من خلال تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بالإضافة الى اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضحت أن زيادة معدلات النمو السكاني تمثل تحديا كبيرا لتلك الجهود الامر الذي يحتاج الى بذل المزيد من الجهود لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية بالتوازي مع توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة.