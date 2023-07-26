الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم بيع هواتف محمولة

ضبط نصاب
ضبط نصاب

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع هواتف محمولة لهم دون الوفاء بذلك.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب والإستيلاء منه على مبلغ مالى قام بتحويله على إحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يقوم بإدارة صفحة إلكترونية على شبكة "الإنترنت" بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين وخاصةً راغبى شراء الهواتف المحمولة من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجنى عليهم يقوم بإقناعهم بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية يقوم باستخدامها وعدم الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

إخماد حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة دون إصابات

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

خطوة جديدة داخل كنترولات الثانوية العامة 2023.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد

مواكب زهور وعروض عسكرية وثقافية في عيد الإسكندرية القومي (صور)

حقيقة أخطاء طباعة برايل على عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا