ضبط نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم بيع هواتف محمولة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع هواتف محمولة لهم دون الوفاء بذلك.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بتعرضه لواقعة نصب والإستيلاء منه على مبلغ مالى قام بتحويله على إحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يقوم بإدارة صفحة إلكترونية على شبكة "الإنترنت" بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين وخاصةً راغبى شراء الهواتف المحمولة من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجنى عليهم يقوم بإقناعهم بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية يقوم باستخدامها وعدم الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.