الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات فى سوهاج

القبض على متهم
القبض على متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من احدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثراً بإصابته.

بالانتقال والفحص وبسؤال المجنى عليه قبل وفاته قرر أنه أثناء تواجده بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز فوجئ بقيام أحد الأشخاص "مجهول" بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته إتجاهه، فأحدث إصابته الـمُشار إليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه شخصان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- دراجة نارية) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيقه بالضرب "دون تحرير محضر بالواقعة" مما أثار حفيظته وعقد العزم على التعدى عليه إنتقاماً منه، فقام بالاتفاق مع الثانى على توصيله بالدراجة النارية المضبوطة للأرض الزراعية ملك المجنى عليه وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجنى عليه، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب، وبسؤال المتهم الثانى أيد ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية أمن سوهاج

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