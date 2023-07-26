الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توافقات لجنة الصحة بالحوار الوطني تدعم قدرة الأطباء على العمل في مصر

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بانطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة المعنية بصياغة التوصيات النهائية بلجنة الصحة فى الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وأشار البدري في تصريحات له اليوم، إلى توصية الحوار بضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقا لأحد النظم الدولية،  باعتباره أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر لأنه يترتب عليه أمور تمس قدرة الأطباء على العمل في مصر.

وثمن عضو مجلس الشيوخ إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.

وأكد أن الجلسات المتخصصة هي خلاصة النتائج التي خرجت منها الجلسات العامة بالنسبة لللجان التي أنهت مناقشاتها العامة، مؤكداس أهميتها فى تأكيد جدية الحوار والعمل على انجاحه وترد على مزاعم المشككين.

النائب محمد صلاح البدرى لجنة الصحة مجلس الشيوخ الجلسات المتخصصة التوصيات النهائية لجنة الصحة فى الحوار الوطني

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