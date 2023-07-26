بعد تعاقد "الرمادى" مع الظفرة.. سيراميكا يبدأ رحلة البحث عن مدير فنى جديد

بدأ مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق، خلفًا لأيمن الرمادي، المدير الفني السابق، استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024، بعد إعلان نادي الظفرة الإماراتي، أمس الثلاثاء، عن التعاقد بشكل رسمي ونهائي مع الرمادي لمدة موسم.

ويعد الموسم المقبل هو الرابع على التوالي لـ"سيراميكا كليوباترا" بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة، منذ ظهوره الأول في نسخة 2020 /2021.

سيراميكا عن إمكانية عودة هيثم شعبان: جميع الخيارات مطروحة أمامنا

وعلم «الدستور»، من مصادره الخاصة داخل نادي سيراميكا كليوباترا، بوجود مفاضلة تتم حاليًا بين المدرب الأجنبي أو المصري وأيهما الأصلح لقيادة الفريق فنيًا الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: "نريد حسم ملف المدير الفني سريعًا، لكن نرفض الاستعجال، علينا التريث قبل اتخاذ القرار النهائي، أمامنا العديد من السير الذاتية للكثير من المدربين".

واستطردت: "هناك أسماء مرشحة بقوة لخلافة الرمادي، مثل محمد يوسف وإيهاب جلال وخالد جلال وعلي ماهر في حالة رحيله عن فيوتشر، هناك أسماء أخرى".

وأردفت: "هيثم شعبان المدير الفني السابق للفريق موجود في الصورة أيضًا، ربما يعد الخيار الأول لدى مسئولى سيراميكا في قائمة المدربين المصريين".

وأشارت المصادر إلى أن "هيثم شعبان على دراية كاملة بالفريق، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنه، فهو صاحب إنجاز الصعود التاريخي، لذلك لن يحتاج لوقت للتأقلم على اللاعبين".

واختتمت: "نسبة تواجد المدرب الأجنبي لا تتخطى 30%، جميع الخيارات والسيناريوهات متاحة أمامنا بشأن مصير المدرب الجديد للفريق".

الرمادي يقود سيراميكا لأول الألقاب تاريخيًا

وقاد أيمن الرمادي سيراميكا كليوباترا لتحقيق أولى بطولات النادي تاريخيًا، وذلك عقب الفوز الكبير والساحق على المصري البورسعيدي السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 4/1، في المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة في نسخته الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن أيمن الرمادي قد تولي المسئولية الفنية لسيراميكا كليوباترا، خلفًا لحلمي طولان، المدير الفني السابق، بعد فسخ إدارة النادي التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين.