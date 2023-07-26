الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حاسبات القناة" تفتح باب التقديم للدراسات العليا.. الشروط والتفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القناة عن العام الجامعي 2023- 2024  وذلك بدء من 1 أغسطس 2023 حتى 30 سبتمبر 2023، موضحا أن كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج  الدرسات العليا الموجودة بها بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن البرامج الموجودة بالكلية هى 
1. الدكتوراة (علوم الحاسب – نظم المعلومات)
2. الماجستير (علوم الحاسب – نظم المعلومات)
3. دبلوم (علوم الحاسب – نظم المعلومات – دبلوم مهني في تكنولوجيا المعلومات) 

وأوضح أن شروط القبول في دبلوم (علوم الحاسب أو نظم المعلومات) أو الدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات هي:

  1- يشترط لقيد الطالب للدبلوم (علوم الحاسب أو نظم الملعلومات) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
2. يشرتط لقيد الطالب للدبلوم المهني  في تكنولوجيا المعلومات أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات تتعلق بدراسة تطبيقات الحواسب في المجالات المختلفة من خرجيى كليات العلوم والإدارة والتربية والتجارة وما يناظرها من الجامعات المصرية بتقدير لا يقل عن جيد.

 من جهته، قال الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، إنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية المعترف  بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل (C) في التخصص (علوم الحاسب أو نظم المعلومات).

 وأضاف أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراة (علوم الحاسب أو نظم المعلومات) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في المقررات التي تم دراستها للحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص المراد دراسته من إحدى الجامعات المصرية أو أي معادلة لها من معهد علمي آخر معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور تامر نبيل، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، أن الأوراق والمستندات المطلوبه هي:
1. شهادة البكالوريوس أصل + صورة
2. شهادة بيان تقديرات 
3. شهادة الماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط)
4. شهادة تقديرات تمهيدى ماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط )
5. شهادة المعادلة
6. شهادة ميلاد الرقمية
7. الموقف من التجنيد 
8. موافقة جهة العمل على التفرغ يومان
9. صورة من بطاقة الرقم القومي
10.إقرار بعدم القيد في دارسة عليا في جهة أخرى
11. المصروفات الدراسية بعد القبول
6.12 صور شخصية
13. 2 ملف بلاستيك + 4 جنيهات دمغة

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