حوض البحر المتوسط يتحول لجحيم.. وحرائق الغابات تسيطر على المنطقة بالكامل

اشتعلت حرائق الغابات في 9 بلدان على الأقل تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط مع انتشار الحرائق في كرواتيا والبرتغال، حيث يعمل الآلاف من رجال الإطفاء في أوروبا وشمال إفريقيا في درجات حرارة شديدة لاحتواء النيران التي أججها ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجافة والرياح القوية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تسببت درجات الحرارة المرتفعة والأرض القاحلة في اندلاع حرائق غابات في بلدان على جانبي البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا في الجزائر، حيث تصدى 8 آلاف من رجال الإطفاء يوم الثلاثاء للحرائق في الشمال الجاف، كما اندلعت حرائق في 15 محافظة، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 1500 شخص.

جدران اللهب

وأضافت الصحيفة أن الشهود الهاربون من جدران اللهب في شمال البحر الأبيض المتوسط، وصفوا ما يحدث بأن المنطقة تحولت لما يشبه موقد اللحام، حيث دمرت النيران المنازل والمنتجعات الساحلية، وحولت مناطق الغابات الشاسعة إلى أراضٍ قاحلة سوداء.

نقل الموقع الإخباري الجزائري على الإنترنت TSAعن المكتب الوطني للأرصاد الجوية قوله إن درجات الحرارة ارتفعت إلى حوالي 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) في بعض المناطق.

وذكرت وزارة الدفاع أن من بين القتلى عشرة جنود حوصروا في النيران في بني كسيلة بمحافظة بجاية، حيث أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء الإثنين الماضي أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في عدة مناطق.

وأوضحت الصحيفة أن الرياح العاتية أجبرت الحرائق أيضا على إغلاق معبرين حدوديين مع تونس المجاورة، حيث اشتدت الحرائق بشكل خاص في منطقة طبرقة الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص من قرية ملولا الساحلية بالقوارب والبر، ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون الحرائق اليوم الثلاثاء في ثلاث مناطق في الشمال الغربي: بنزرت وسليانة وبجا، حيث كافح رجال الإطفاء النيران التي دمرت الغابات وبساتين الحمضيات والبندق.

بينما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وفاة شخص اختناقا في حريق في نافزا، شمال غرب البلاد.

حرائق غابات اللاذقية والتغيرات المناخية تطارد جنوب أوروبا

وأوضحت الصحيفة أن الحرائق اندلعت أيضًا في غابات اللاذقية، وهي محافظة على البحر الأبيض المتوسط في شمال غرب سوريا، حيث أفادت وكالة “نورث برس” أن رجال الإطفاء قالوا يوم الثلاثاء باستخدام طائرات الهليكوبتر لإطفاء الحرائق، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في غابات ريف اللاذقية الشمالي والتي لا تزال خارجة عن السيطرة حتى الآن.

وتابعت أن إيطاليا تعرضت أيضًا للعواصف العنيفة وحرائق الغابات، حيث لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في إيطاليا أمس الثلاثاء بعد عواصف في الشمال وحرائق غابات في صقلية.

وقال رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني إن من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، لاقت حتفها بعد سقوط شجرة على خيمتها خلال معسكر كشفي بالقرب من بريشيا، بعد رياح عاتية وسيول غزيرة طوال الليل.

وأفاد سكان ميلانو عن هطول أمطار غزيرة وبَرَد صباح الثلاثاء، وغمرت الشوارع واقتلعت الأشجار، وسقط الكثير منها على السيارات المتوقفة.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى مع غرق الشمال الإيطالي، استمرت الموجة الحارة عبر الجنوب، حيث سجلت درجات حرارة 47.6 درجة مئوية (117 فهرنهايت) في مدينة كاتانيا شرق صقلية يوم الاثنين، كما تم العثور على جثتي شخصين في السبعينيات في منزل دمرته النيران، بينما تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا بالقرب من مدينة باليرمو في صقلية ، وفقًا لتقارير إعلامية.

قال ريناتو شيفاني، رئيس صقلية الإقليمي، إنه يعتزم مطالبة الحكومة قبل اجتماع الوزراء اليوم الأربعاء بإعلان حالة الطوارئ في الجزيرة.

قال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي: "نعيش في إيطاليا أحد أكثر الأيام تعقيدًا في العقود الأخيرة - العواصف المطيرة والأعاصير في الشمال، والحرارة الحارقة والحرائق المدمرة في الوسط والجنوب".

وتابع: "الاضطرابات المناخية التي ضربت بلادنا تتطلب منا جميعًا ... تغييرًا في المواقف".

كما تضررت اليونان بشكل خاص هذا الصيف، حيث قامت السلطات بإجلاء أكثر من 20 ألف شخص في الأيام الأخيرة من منازلهم ومنتجعاتهم في جنوب جزيرة رودس، حيث عاد ما يقرب من 3 آلاف سائح إلى بلادهم بالطائرة حتى أمس الثلاثاء، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة النقل ، وألغى منظمو الرحلات الرحلات القادمة.

فشل مهام الإنقاذ في كرواتيا والبرتغال

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرياح كانت قوية في كرواتيا لدرجة أن طائرات الإطفاء لم تتمكن من الإقلاع، حيث كافح رجال الإطفاء حرائق الغابات التي انتشرت إلى الجنوب مباشرة من مدينة دوبروفنيك الكرواتية السياحية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقالت سلطات الموانئ في بلدتي أولسيني وبيتروفاك إن الرياح تسببت في كارثة في الجبل الأسود المجاورة، حيث غرق شخصان وأصيب عدد آخر عندما ضربت رياح جنوبية قوية الساحل.

وفي غضون ذلك ، أدى اندلاع حريق غابات سريع الانتشار في وسط جزيرة جران كناريا الإسبانية أمس الثلاثاء أدى إلى إجبار السلطات على إبعاد عدة مئات من القرويين وإغلاق ثلاثة طرق ونشر طائرات هليكوبتر لمكافحة الحرائق.

وقال أنطونيو موراليس ، رئيس مجلس جزيرة جران كناريا، إن حوالي 100 من رجال الإطفاء وتسع طائرات يعملون على إخماد النيران التي احترقت حتى الآن في 200 هكتار من الغابات.

وفي البرتغال، التي عادة ما تكون واحدة من أكثر حرائق الغابات تضررا في أوروبا، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي ، سارع المئات من رجال الإطفاء البرتغاليين يوم الثلاثاء لإخماد النيران بالقرب من وجهة العطلات الشهيرة كاسكايس ، مع الرياح القوية التي تعقد الجهود.

بدأ حرائق الغابات في منطقة جبلية في منتزه سينترا كاسكايس، والتي تغطي حوالي 145 كيلومترًا مربعًا (56 ميلًا مربعًا) غرب لشبونة.