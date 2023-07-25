بعد انحسار الحرائق.. أسوأ موجة فيضانات تضرب كندا منذ 52 عامًا

شهدت كندا وضعًا مختلفًا نسبيًا خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بتغيرات المناخ، حيث أكدت شبكة "سي بي سي" الكندية، أن تغيرات المناخ تسببت في فيضانات قاتلة اجتاحت مناطق واسعة في كندا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد شهرين من الحرائق غير المسبوقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

واكتشفت فرق الطوارئ جثة رجل يبلغ من العمر 52 عامًا وبقايا بشرية أخرى، في ظل عمليات البحث عن أربعة أشخاص فقدوا في فيضانات تاريخية بعد هطول أكثر من 200 ملم (7.87 بوصة) من الأمطار على بعض مناطق نوفا سكوشا.

وتابعت أنه تم العثور على جثة الرجل بالقرب من ويست هانتس في نوفا سكوشا، على الساحل الجنوبي الشرقي لكندا، حيث كانت فرق البحث والإنقاذ تبحث عن طفلين وشاب ورجل كانوا في مركبتين غارقتين في مياه الفيضانات.

فيضانات قاتلة

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) إنه تم العثور أيضًا على رفات بشرية، مضيفة أن القوة كانت تعمل مع مكتب الفحص الطبي في نوفا سكوشا للتعرف عليها.

وقال رئيس الوزراء تيم هيوستن للصحفيين: "إنه يوم مفجع لمقاطعتنا".

وجاءت أنباء الأشخاص الأربعة المفقودين في الوقت الذي أعلنت فيه نوفا سكوشا حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة بعد فيضانات لم تشهدها منذ إعصار بيث في عام 1971، وفقًا لعالم الأرصاد الجوية في "سي بي سي"، رايان سنودون.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمطار بدأت في 21 يوليو، واجتاحت الحافة الجنوبية للمحيط الأطلسي للمقاطعة قبل عبور هاليفاكس وضرب المناطق الداخلية.

وقال جون لوهر، الوزير المسئول عن مكتب إدارة الطوارئ، في بيان صحفي صدر في نهاية الأسبوع: "هذا حدث خطير للغاية، كان هذا الفيضان سريعًا وغاضبًا، ونحن نتخذ إجراءات قوية لضمان حماية سكان نوفا سكوشا".

وتأتي الفيضانات بعد أقل من شهرين من حرائق الغابات التي حطمت الرقم القياسي، والتي دمرت أكثر من 20 ألف هكتار (50 ألف فدان) من المقاطعة، بما في ذلك بعض المناطق نفسها التي ضربتها السيول الغزيرة في هذه الموجة الأخيرة من الطقس القاسي.

وأوضحت الشبكة أن هطول الأمطار الغزيرة أصبح أكثر شيوعًا وأكثر كثافة بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان في معظم أنحاء العالم، لأن الهواء الأكثر دفئًا يمكن أن يحمل المزيد من بخار الماء.

وقالت إحدى ساكنات الطرف الجنوبي من المقاطعة إنها تعلم أنها اضطرت لإخلاء منزلها الذي عاشت فيها لمدة 48 عامًا عند ظهور ضوء النهار يوم السبت الماضي، حيث كانت المياه تتدفق للداخل، مضيفة: "لقد شهدنا فيضانات من قبل ولكن لم نرَ هذا أبدًا".

وأوضحت الشبكة أن حجم الضرر اتضح يوم الأحد الماضي، حيث بدأت مياه الفيضانات في الانحسار، ونتج عنها تدمير الجسور والطرق والمباني والمنازل ومحطة ضخ مياه الصرف الصحي على بعد 20 كيلومترا (12 ميلا) من هاليفاكس- أكبر مدينة في ماريتيمز- خلال العاصفة.

وقال مرفق هاليفاكس ووتر العام، ليلة الأحد، إن "نظام الصرف الصحي في هذه المنطقة لم يعد يعمل كما هو مصمم، وهو الآن يفيض مباشرة في البحيرة".

وقال رئيس بلدية ويست هانتس إنه كان هناك تدفق كبير للمساعدة، لكنه طلب من السكان الابتعاد عن المنطقة التي يتم البحث فيها عن المفقودين لتجنب إرباك كلاب البحث.