"القاهرة الإخبارية": كندا تعيش فترة صعبة بسبب حرائق الغابات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يوضح أن كندا تعيش فترة صعبة بسبب حرائق الغابات، مشيرا إلى أن أزمة كبيرة يعيشها عشرات الملايين من السكان في أمريكا الشمالية بسبب اندلاع حرائق الغابات الشديدة في جميع أنحاء كندا.

وتابع: أدى الأمر إلى إطلاق عدة تحذيرات من خطورة جودة الهواء في العديد من المدن، ففي مدينة مونتريال الكندية كانت هناك تأثيرات كبيرة بعدما غطى الدخان الناتج عن الحرائق المدينة بالكامل، ما جعل هواء المدينة الأكثر تلوثًا في العالم، وفقًا لإحدى الشركات المتخصصة في دراسات ملوثات الغلاف الجوي.

- اندلاع ما يزيد على 160 حريقًا

وشهدت مدينة كيبك الكندية اندلاع ما يزيد على 160 حريقًا، ما جعلها من بين المدن التي تعاني أسوأ جودة هواء في العالم في هذا التوقيت، أما في مدينة أوتاوا فقد أصدرت وزارة البيئة الكندية أقوى تحذير بشأن تلوث الهواء فيها، واعتبرته يشكل خطرًا شديدًا للغاية على صحة المواطنين.