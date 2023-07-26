الجزائر تنجح فى السيطرة على 80% من الحرائق

نجحت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على 80% من الحرائق وإخمادها في عدد من الولايات.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي مست عدة ولايات بنسبة 80%، وذلك بسبب الجهود المتواصلة دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية وتعاضد الإمكانيات بين الولايات.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن جهود السلطات الجزائرية مستمرة لإخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت قبل يومين عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولايات شمالية وشرقية إلى 34 قتيلًا، بينهم 10 عسكريين و24 مدنيًا.

حملات توعية واسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الحرائق ودفعهم إلى العمل الميداني

والإثنين الماضي، عمدت الجمعيات والمنظمات المدنية الجزائرية، إلى إطلاق حملات توعية واسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الحرائق ودفعهم إلى العمل الميداني من خلال عمليات التبليغ والمساهمة في حملات التنظيف والتشجير، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأفادت وزارة الداخلية الجزائرية بأنه تم تخصيص 7500 فرد و350 شاحنة، فضلًا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق.

فيما تتواصل عمليات إخماد الحرائق حاليًا بست ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.

كما دعت الداخلية الجزائرية إلى التحلي بالحيطة واتباع إرشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق.

كما تتواصل جهود الدفاع المدني في ولاية جاية لإخماد الحرائق ببوربعطاش بالقصر، حيث تم إجلاء حوالي 100 شخص إلى القرى المجاورة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لتلامس مستويات قياسية على مستوى مختلف ولايات الجزائر.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن إجلاء حوالي 1400 شخص في البويرة، وحوالي 100 شخص في بجاية كإجراء وقائي بسبب الحرائق المندلعة بعدة قرى في الولايتين.