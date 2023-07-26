ضبط 30 طن أسمدة وكبريتات و4 أطنان نخالة مجهولة المصدر بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار الأجهزة الرقابية والتفتيشية في شن حملاتها اليومية لمتابعة حركة الأسواق ومحاربة كل أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والالتزام بكل الضوابط والقوانين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 30 طن أسمدة وكبريتات و4 أطنان نخالة مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة أبو حمص وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.