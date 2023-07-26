أخبار الظهيرة.. وفاة الشاعر شوقي حجاب و"بيت الروبي" يواصل تصدره لشباك التذاكر

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية واللفنية وغيرها، ترصدها "الدستور" في نشرة "أخبار الظهيرة"

وفاة الشاعر شوقى حجاب عن عمر يناهز 77 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الشاعر شوقي حجاب عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتعرض الشاعر شوقي حجاب لأزمة صحية مؤخرًا تسببت في بقائه داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إلى أن وافته المنية، ونعاه عدد كبير من المثقفين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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"الأرصاد" تحذر من ارتفاع جديد فى نسب الرطوبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنيين من شدة ارتفاع نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

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"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر بإيرادات تقترب من 110 ملايين جنيه

واصل فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر بعد تحقيقه أرقامًا قياسية خلال فترة قصيرة، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

وجمع فيلم بيت الروبي، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 948 ألفًا و341 جنيهًا، لتصل كل الإيرادات الكلية خلال 5 أسابيع من العرض في السينمات إلى 109 ملايين و444 ألفًا و763 جنيهًا.

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طبيب يكشف لـ"الدستور" سبب الإصابة بتوقف عضلة القلب المفاجئ

يشغل بال الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" معرفة السبب الرئيسي والأساسي وراء التوقف المفاجئ لعضلة القلب خاصًة في سن الشباب، وهو الأمر الذي يثير الرعب في نفوس الكثير من الشباب والناس، ويجعلهم يتساءلون عن السبب.

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