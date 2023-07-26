طبيب يكشف لـ"الدستور" سبب الإصابة بتوقف عضلة القلب المفاجئ

يشغل بال الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن معرفة السبب الرئيسي والأساسي وراء التوقف المفاجئ لعضلة القلب خاصًة في سن الشباب، وهو الأمر الذي يثير الرعب في نفوس الكثير من الشباب والناس، ويجعلهم يتساءلون عن السبب.

ويرصد "الدستور" سبب الإصابة بتوقف عضلة القلب المفاجئ

كشف الدكتور خالد سمير، استشاري أمراض القلب وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أسباب إصابة الشباب بالتوقف المفاجئ لعضلة القلب والذي يكون ناتجا عن السكتة الدماغية، والسكتة القلبية التي يٌصاب بها الشخص نتيجة فيروس كورونا.

وتابع الدكتور خالد سمير، استشاري أمراض القلب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هناك أسباب أخرى تسبب هذا من بينها هي العيوب الخلقية، الإصابة بأمراض في القلب دون معرفة هذا، والضغط الشديد في الحياة والأسباب النفسية، وغيرها من الأمراض التي يمكن أن يُصاب بها الإنسان"، لافتًا إلى أن هناك زيادة في أعداد المتوفين بشكل مفاجئ بين الشباب وصِغار السن.

وأضاف الدكتور خالد سمير، استشاري أمراض القلب، أنه لا بد من الاهتمام بالصحة جيدًا، خاصة أن أغلب الشعب المصري لا يوجد لديه ثقافة الأكل الصحي، بجانب الاستمرار بعمل الفحوصات والذهاب للطبيب بشكل دوري للاطئمنان على صحة الشخص، بجانب الالتزام بعمل التمارين الرياضية، موضحًا أنه لا بد من الابتعاد عن التدخين تمامًا، وعدم التواجد في مكان مغلق مع المدخنين، ومرض الشريان التاجي قد يحدث لهم توقف القلب المفاجئ إذا تعرضت شرايين القلب للانسداد بالكوليستيرول والترسّبات الأخرى.

وأشار الدكتور خالد سمير، استشاري أمراض القلب إلى أن استخدام العقاقير غير المشروعة لأنها تسبب في العديد من الأمراض، بجانب اضطراب النوم، وهذا ما يسمى انقطاع النفس الانسدادي النومي.