وفاة الشاعر شوقى حجاب عن عمر يناهز 77 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الشاعر شوقي حجاب عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتعرض الشاعر شوقي حجاب لأزمة صحية مؤخرًا تسببت في بقائه داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إلى أن وافته المنية، ونعاه عدد كبير من المثقفين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

نبذة عن شوقي حجاب

شوقي حجاب؛ شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية- الدقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري، كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالًا خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

على يد أبيه؛ تعلم شوقي حجاب عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التليفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه.

كتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي، وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وابتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك".

تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، وأغاني فيلم "العاشقة".

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وفي عام 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانان هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.