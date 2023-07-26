"الأرصاد" تحذر من ارتفاع جديد فى نسب الرطوبة

خلال هذا الأسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنيين من شدة ارتفاع نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقًا للتنبؤات الجوية، أن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الأيام، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى:-

العظمى 90-92% ليلًا والصغرى نهارًا من 35%- 40%

العظمى 90-92% ليلًا والصغرى نهارًا من 35%- 40% السواحل الشمالية:

العظمى من 92- 95% والصغرى من 50-55%

العظمى من 92- 95% والصغرى من 50-55% جنوب سيناء:

العظمى ليلًا من 60%- 65% والصغرى 25%- 30%

العظمى ليلًا من 60%- 65% والصغرى 25%- 30% شمال الصعيد:

العظمى من 65%- 70% والصغرى من 20%- 25%

العظمى من 65%- 70% والصغرى من 20%- 25% جنوب الصعيد:

العظمى من 35%- 40% والصغرى من 10%- 15%.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة،

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة،

طروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة،

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة،

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 30 درجة.