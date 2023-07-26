"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر بإيرادات تقترب من 110 ملايين جنيه

واصل فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر بعد تحقيقه أرقامًا قياسية خلال فترة قصيرة، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 948 ألفًا و341 جنيهًا، لتصل كل الإيرادات الكلية خلال 5 أسابيع من العرض في السينمات إلى 109 ملايين و444 ألفًا و763 جنيهًا.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب "السوشيال ميديا"، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.

وكانت شركة سينرجي فيلمز احتفت بتفوق النجم كريم عبدالعزيز في فيلم بيت الروبي، وقالت الشركة، في بيان لها قبل أيام: "للمرة الثالثة في تاريخه يقترب النجم كريم عبدالعزيز من كسر حاجز إيرادات الـ١٠٠ مليون داخل مصر بفيلمه (بيت الروبي)، حيث وصلت إيرادات الفيلم في ٣ أسابيع، فقط إلى ما يزيد عن ٨٠ مليون جنيه".