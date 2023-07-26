طاهر يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري الممتاز 2023

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري الممتاز، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المصري، على استاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطاق مباراة الأهلي ضد المصري في ختام الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد أشرف - خالد عبد الفتاح.

خط وسط الملعب: محمد فخري - أحمد قندوسي - أحمد كوكا.

وفي خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو - رأفت خليل - طاهر محمد طاهر.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة المصري في ختام مشواره بالدوري الممتاز، مؤكدًا لهم أن الفريق دخل في مسار غير صحيح، مُشيرًا إلى ضرورة تعويض الهزيمة في لقاء بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وشهدت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، وجود مشادة قوية بين حسين الشحات والمغربي محمد الشيبي، انتهت بتوجيه لاعب الأهلي صفعة في وجه ظهير بيراميدز.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 73 نقطة.

- بينما يتواجد فريق المصري، تحت قيادة المدرب ميمي عبد الرازق، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، على إستاد "برج العرب"، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.