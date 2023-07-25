كولر يمنح 12 لاعبًا راحة ويختار قائمة الأهلى لمواجهة المصرى

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة المصري في ختام مواجهات مسابقة الدورى التى ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

ويختار السويسرى مارسيل كولر المدير الفني القائمة التى سيغادر بها للإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق ليلة المباراة استعدادا لمواجهة المصرى، والتي تشهد عودة محمد أشرف ومصطفى شوبير وحمزة علاء بعد غيابهم في لقاء بيراميدز بالجولة الماضية للراحة واستمرار غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، واستبعاد حسين الشحات بسبب قرار إيقافه مباراتين من رابطة الأندية المحترفة عقب تعديه على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

واستقر كولر على منح 12 لاعباً راحة من تدريبات الفريق لمدة ثلاثة أيام حتى مباراة الداخلية فى كأس مصر لتفادي حالة الإجهاد البدني والذهني الذي يعانون منه على مدار الموسم الجاري.

ويغيب اللاعبون عن مباراة المصرى المقرر لها غدًا الأربعاء فى الدوري على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب مباراة المصرى استعدادًا لمباراة الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر واللاعبون هم: محمد الشناوى - محمود عبد المنعم كهربا - ياسرإبراهيم - على معلول - اليو ديانج - محمد هانى - حسين الشحات - بيرسى تاو - محمد مجدى أفشة - مروان عطية - محمد شريف - أحمد عبد القادر.

وكان المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين أمس راحة سلبية عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين قررت إيقاف حسين الشحات لاعب نادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.