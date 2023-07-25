تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري في ختام الموسم

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين أبدي خلالها بغضبه الشديد من تراجع النتائج سواء التعادل مع حرس الحدود والخسارة أمام بيراميدز بثلاثية لأن مستوى أدائهم طوال أحداث المباراة وإهدارهم للعديد من الفرص السهلة التي لاحت أمام مرمى المنافس

أكد كولر خلال الجلسة أن الجميع أصابهم حالة التهاون واللامبالاة في المباراة والأكتفاء بحسم الدوري وهو أمر لن يمر مرور الكرام بل المباراة أظهرت مستوي البعض لدي وسيكون هناك تقييم فني للبعض

وشدد السويسري أنه لا يوجد مكان محجوز للاعب بعينه ما يفرض على الجميع أقصى جهد ممكن للحفاظ على فرص تواجدهم ضمن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر.

وطالب كولر من اللاعبين ضرورة طي صفحة مباراة بيراميدز بكل سلبياتها ورفع درجات التركيز لأعلى معدلاتها قبل خوض المباراة المصري وتحقيق الفوز من أجل تصحيح أخطاء أخر مباراتين مؤكدًا أنها "لا تحتمل القسمة على اثنين" لدي جماهير النادي.

من جانبه اعتذر حسين الشحات لاعب الفريق إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني عما بدر منه تجاه لاعب بيراميدز والتزامه بقرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بتوقيع عقوبة مالية عليه.