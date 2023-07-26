باخوم يلقي محاضرة في مؤتمر المحاكم الكنسية اللاتينية بالأردن

تواصل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في المؤتمر الدولي العاشر للمحاكم الكنسية اللاتينية، المقام بالأردن.

وألقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك بمصر محاضرة حملت عنوان: "النضوح الإنساني والقانوني وفقًا للقانون 1095".

جاء ذلك في إطار الجلسة السادسة من المؤتمر، التي أدارها الأب د. أكثم حجازين.

وترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس، بالعزية.

كذلك، منح الأنبا مرقس درجة المرتل لعدد من شمامسة الرعية، إضافة إلى الاحتفال بتخريج دفعة من أبناء الكنيسة، الذين أتموا دراستهم، لخدمة نشاط التعليم المسيحي.

شارك في الاحتفال القمص يوحنا فوزي، والأب مينا فهيم، راعيا الكنيسة، بجانب الأب جوزيف وهيب الفرنسيسكاني. وتحدث نيافة المطران في كلمة العظة مع المحتفى بهم حول أهمية المواظبة على تناول الأسرار المقدسة للاتحاد بالرب يسوع، لأن الإفخارستيا تصنع الكنيسة.

كما احتفلت الرهبنة اليسوعية بمصر، بقداس ذكرى الأربعين، لانتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالفجالة، حيث قام بالخدمة، فريق كورال الكنيسة.

ترأس القداس الإلهي الأب فوزي نصري اليسوعي، بمشاركة عدد من الإخوة، والآباء اليسوعيين، من مختلف الأديرة بالقاهرة، وشبرا، والإسكندرية، والمنيا، ولبنان.

شارك بالحضور رؤساء، وأعضاء العديد من الجماعات الرهبانية الرجالية، والنسائية، بحضور أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والعاملين بالمدارس اليسوعية من مصر الجديدة، والقبيسي، والفجالة، بجانب العديد من قادة، وأعضاء مسؤولي الأنشطة الرسولية، التي تتبع الروحانية الإغناطية، جماعات رفاق الكرمة، والنشاط الإفخارستي للشباب.

حضر أيضًا المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والعديد من الأعضاء وفريق العمل الإداري.

من جانبه، تحدث الأب نادر ميشيل اليسوعي في عظة القداس عن الجوانب المضيئة في حياة الأب بولاد، مشيرًا إلى مجالات الخدمة، والرسالة، التي شغلها الأب المتنيح، إضافة إلى رؤيته الإرسالية، والدفع بالشباب، من أجل نشر الكلمة في بلدان عديدة.

واختتم حديثه بالبعد النقدي، وروح التمييز لدى الأب بولاد على خطى القديس إغناطيوس دي ليولا، من أجل الدفع برسالة الجماعة الرهبانية بمصر وخارجها.

كذلك، قدم الأب نصري فوزي، نبذة مختصرة عن حياة الأب بولاد، كما أقيم على هامش الاحتفال، معرض لكتابات الأب بولاد الصادرة "بلغة الضاد".

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قام الآباء الكهنة، بتقبل العزاء.