مندور: 73.42% نسبة النجاح في تجارة جامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس التجارة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 73.42%.

كما هنّأ "مندور" خريجّي التجارة لهذا العام والبالغ عددهم 1724 طالبًا وطالبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح على الصعيدين العملي والشخصي، مؤكدًا أن خرّيج كلية التجارة أصبح مطلوب بصورة كبيرة في أسواق العمل المحلية والدولية مع ضرورة الاهتمام بصقل مهاراتهم في اللغات المختلفة حتى تكون فرصهم في العمل أفضل، لافتًا إلى أن إدارة الأعمال صارت شريكًا أساسيًا في كل المجالات.

من جهته، أعلن الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الإحصائيات الخاصة بالنتائج والتي جاءت كالتالي: حصول 59 طالبًا وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و71 على تقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، 27 على تقدير عام ممتاز، 416 على تقدير عام جيد جدًا، 976 على تقدير عام جيد، و175 على تقدير عام مقبول، موجهًا التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

من جهتها أعلنت الدكتورة سلوى فرّاج، عميد كلية التجارة أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي: بالمركز الأول عماد صمويل لمعي شعبة محاسبة (انتظام)، بالمركز الثاني إيمان محمد على شعبة محاسبة (إنجليزية)، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الطالبة منار محمد نعمان شعبة محاسبة (انتظام)، وبالمركز الرابع نداء عبدالعزيز عبدالفتاح، شعبة محاسبة (انتظام)، أما المركز الخامس فحصل عليه محمد محمد جلال شعبة محاسبة (إنجليزية).

وواصلت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل من المركز السادس إلى العاشر وهم: ياسمين أحمد حلمي، شعبة إدارة أعمال (انتظام) بالمركز السادس، يليها جهاد أسامة مصطفى، شعبة تجارة (إنجليزية) بالمركز السابع، ثم آلاء ناصر السعدي، في المركز الثامن شعبة محاسبة (انتظام)، كما جاءت الشيماء هاني أحمد شعبة محاسبة (انتظام) بالمركز التاسع، وأخيرًا حصلت إسراء الخضري إبراهيم شعبة محاسبة (إنجليزية) على المركز العاشر.