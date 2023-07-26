أستاذ تمويل لـ"إكسترا نيوز": روسيا لديها طموحات أكبر داخل القارة الإفريقية

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن "القمة الروسية الإفريقية" والتي ستنعقد في فترة ما بين 27 و28 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": "الوقت حاليًا مهم للجانبين، والأمر أكبر من زيادة حجم التبادل التجاري، كما تخطت فكرة أن تتواجد روسيا بشكل أكثر قوة في المنطقة الإفريقية"، مضيفًا أن التحديات التي تواجه روسيا على وجه التحديد والحرب الاقتصادية الدائرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي توضح أن روسيا لها طموحات أكبر داخل القارة الإفريقية.

وأوضح أستاذ التمويل أن الطموحات تأتي في إطار عدة محاور أولها هو عقد مزيد من الاتفاقيات ما بين روسيا وعدد من الدول الإفريقية للتعامل بالعملات المحلية، وتنحي الدولار جانبًا، مما يُعد مزيدًا من الضغط الروسي على أمريكا، ومحاولة إبعاد أمريكا عن القارة الإفريقية.

وتستضيف مدينة بطرسبرج الروسية، القمة الروسية- الإفريقية الثانية المقرر عقدها في الفترة ما بين 27 إلى 28 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد، وهي الثانية من نوعها بعد قمة سوتشي الأخيرة في أكتوبر 2019، وسيحلّ عدد من قادة القارة، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، ضيوفًا على سانت بطرسبرج.