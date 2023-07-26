الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل لـ"إكسترا نيوز": روسيا لديها طموحات أكبر داخل القارة الإفريقية

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن "القمة الروسية الإفريقية" والتي ستنعقد في فترة ما بين 27 و28 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": "الوقت حاليًا مهم للجانبين، والأمر أكبر من زيادة حجم التبادل التجاري، كما تخطت فكرة أن تتواجد روسيا بشكل أكثر قوة في المنطقة الإفريقية"، مضيفًا أن التحديات التي تواجه روسيا على وجه التحديد والحرب الاقتصادية الدائرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي توضح أن روسيا لها طموحات أكبر داخل القارة الإفريقية.

وأوضح أستاذ التمويل أن الطموحات تأتي في إطار عدة محاور أولها هو عقد مزيد من الاتفاقيات ما بين روسيا وعدد من الدول الإفريقية للتعامل بالعملات المحلية، وتنحي الدولار جانبًا، مما يُعد مزيدًا من الضغط الروسي على أمريكا، ومحاولة إبعاد أمريكا عن القارة الإفريقية.

وتستضيف مدينة بطرسبرج الروسية، القمة الروسية- الإفريقية الثانية المقرر عقدها في الفترة ما بين 27 إلى 28 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد، وهي الثانية من نوعها بعد قمة سوتشي الأخيرة في أكتوبر 2019، وسيحلّ عدد من قادة القارة، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، ضيوفًا على سانت بطرسبرج.

الأكثر قراءة

"حدث ليلا"| دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين.. وإلزام أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة"

السبكي: حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنوياً

التحفظ على 504 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي دعم التعاون المشترك في كل المجالات الصحية

حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

الأهلى يواجه المصرى فى ختام الدورى ببرج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا