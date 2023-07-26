"حدث ليلا"| دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين.. وإلزام أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة"

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين في مياه ترعة بأطفيح

أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، بدفن جثتي شابين تم العثور عليهما غارقين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ظروفها ملابساتها، كما استعجلت التقرير الطبي الخاص بهم لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمها.

تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

محكمة الأسرة تُلزم أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة" الدراسية

قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألفا و410 جنيه استرليني قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة، عن العام الدراسي 2020-2021.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد قضت بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها استرلينيا قيمة المصروفات الدراسية.

وألزمت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لـ توأم زينة.

تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 5 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة

قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس عناصر تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات على ذمة القضية.

وتبين من التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة ، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

صعق كهربائى ينهى حياة طالب فى أطفيح

فارق طالب الحياة متأثرًا بإصابته بصعق كهرباء في قرية بأطفيح، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية تابعة لمركز أطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طالبًا فقد حياته نتيجة إصابته بصعق كهرباء.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.