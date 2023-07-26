الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حدث ليلا"| دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين.. وإلزام أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة"

حدث ليلا
حدث ليلا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين في مياه ترعة بأطفيح

أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، بدفن جثتي شابين تم العثور عليهما غارقين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ظروفها ملابساتها، كما استعجلت التقرير الطبي الخاص بهم لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمها.

تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين في مياه ترعة أبو قرني بكفر الواصلين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

محكمة الأسرة تُلزم أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة" الدراسية

قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألفا و410 جنيه استرليني قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة، عن العام الدراسي 2020-2021.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد قضت بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها استرلينيا قيمة المصروفات الدراسية.

وألزمت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لـ توأم زينة.

تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 5 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة

قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس عناصر تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات على ذمة القضية.

وتبين من التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة ، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

صعق كهربائى ينهى حياة طالب فى أطفيح

فارق طالب الحياة متأثرًا بإصابته بصعق كهرباء في قرية بأطفيح، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية تابعة لمركز أطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طالبًا فقد حياته نتيجة إصابته بصعق كهرباء.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جثتي شابين جهات التحقيق أحمد عز تشكيل عصابي أطفيح صعق كهربائي

الأكثر قراءة

"حدث ليلا"| دفن جثتي شابين عُثر عليهما غارقين.. وإلزام أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة"

السبكي: حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنوياً

التحفظ على 504 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

وزير الصحة يبحث مع نظيره الإيطالي دعم التعاون المشترك في كل المجالات الصحية

حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

الأهلى يواجه المصرى فى ختام الدورى ببرج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا