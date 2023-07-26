باحث بالشأن الأوكرانى يكشف تأثير إلغاء اتفاقية تصدير الحبوب والكذب الأوكرانى حولها

قال يحيى الخربوطلي، باحث في الشأن الأوكراني، إن أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب لجميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن إلغاء اتفاقية الحبوب يؤثر على الاقتصاد الأوكراني ويشكل عقبة أمام المزارعين بسبب تخزين الحبوب.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مسألة تصدير الحبوب ليس مسألة إنسانية ولكنها تهم أوكرانيا من الناحية الاقتصادية والسياسية، وستصل قيمة تصدير الحبوب إلى مليار دولار.

عدم تصدير الحبوب سيؤدي لارتفاع في الأسعار العالمية

وتابع، أن الإدارة الأوكرانية تحاول أن تركز على الناحية الإنسانية وأنها تصدر الحبوب للدول الفقيرة والتي قد تصل لمجاعة ولكن ذلك ليس حقيقيًا، ولكن عدم تصدير الحبوب سيؤدي لارتفاع في الأسعار العالمية، كما أنه سيكون فرصة لمافيا السوق السوداء لبيعها بالأسعار التي يريدونها.