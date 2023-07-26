الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسعاد يونس وفرقة "أيامنا الحلوة" مفاجأة مهرجان العلمين يوم السبت المقبل

إسعاد يونس
إسعاد يونس

قالت هدير جميل، مراسلة برنامج "مساء dmc"، إن مدينة العملين على موعد لنهاية أسبوع حافل ضمن فعاليات مهرجان العلمين والذي يعد المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن يوم الخميس على موعد لحفل الفنان أحمد سعد، ويوم الجمعة حفلي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومواطنها الفنان راغب علامة.

وتابعت أن هناك حفلًا يعد بمثابة مفاجأة للجماهير، وهو حفل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس وفرقة "أيامنا الحلوة"، والمقرر له يوم السبت المقبل، إضافة لعرض عالمى للساحر كريس.

وعلى المستوى الرياضي أكدت أن هناك بطولة للبادل الدولية والتي تستمر لمدة 3 أيام.

الجمهور المتوقع بحفلات نهاية الأسبوع

من ناحية أخرى قال حاتم السعيد، رئيس عمليات شركة تذكرتي، إن التذاكرالمعدة للحفلات تكون بأعداد كبيرة لاستيعاب أي  أعداد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الجمهور بحفلات نهاية الأسبوعم من 35 وحتى 40 ألفًا وتم الإعداد لاستيعاب أعداد كبيرة بالحفلات.

مهرجان العلمين مفاجئة للجماهير إسعاد يونس فرقة أيامنا الحلوة نانسي عجرم أحمد سعد

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