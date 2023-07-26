"علام": بسبب التغيرات المناخية اختفى فصلى الربيع والخريف

قال مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة، إن درجات الحرارة التي نشهدها اليوم لم تحدث في الكرة الأرضية على مدار العقود السابقة .

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن درجة حرارة الكرة الأرضية قبل مائة عام كانت 9. أي أقل من 1%، وكنا نتوقع أن تصل في عام 2050 إلى 1.5 ولكن فاجئنا المؤتمر الدولي للمناخ أن درجة الحرارة قد تصل إلى 1.5 وتتخطي 2 في 2050 وهذا يمثل ناقوس خطر ندقه على كل الدول الصناعية المسببة لغازات الاحتباس الحراري.

وتابع، أن الغلاف الجوي أصبح غير قادر على إخراج هذه الغازات ويقوم بارجاعها لسطح الكرة الأرضية مما يسخنها أكثر ويحبس الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية وهذا معني الاحتباس الحراري.

أكثر من 25% من سطح الكرة الأرضية فقد غاباته

وأشار إلى أن بسبب التغيرات المناخية مدة الصيف تزيد واختفى فصلي الربيع والخريف وأصبح لدينا فصلي الشتاء والصيف فقط، والاثنين يبدأوا بمنتهى القسوة وأكثر من 25% من سطح الكرة الأرضية فقد غاباته والتي تعد متنفسًا للكرة الأرضية التي تخفف من ثاني أكسيد الكربون.