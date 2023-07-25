ارتفاع حجم الودائع بالبنوك لـ 9.5 تريليون جنيه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن طرح الشهادات الدولارية أمر في غاية الأهمية، ولكنها خطوة تأخرت كثيرًا، فكان لابد من طرح شهادات لدعم الاستثمارات الدولارية، مطالبا بإتخاذ إجراءات لتحفيز العملاء لشراء الشهادات الدولارية.

وأضاف “بدرة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن أذون الخزانة يمكنها تحقيق عائد مالي كبير للعملاء، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت بنحو 26 % في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023.

المصريين يثقون في الجهاز المصرفي والبنوك الحكومية

وتابع: “المصريون يثقون في الجهاز المصرفي والبنوك الحكومية، حيث أن حجم الودائع بالبنوك ارتفع اليوم إلى 9.5 تريليون جنيه، ولكن يجب تخفيض التضخم في الأسواق من خلال زيادة المبادرات المختلفة”.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدًا.