المحكمة العمالية تصدر حكما بأحقية العاملين بنظام الورادى الثلاثة بالمقابل النقدى

قضت المحكمة العمالية في محافظة دمياط بأحقيه العاملين بنظام الثلاث ورادي بالمقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بشركات توزيع الكهرباء.

وكان المحامي إسلام مراد قد تقدم برفع دعوى قضائية تحمل رقم 67 لعام 2021، عن 10 من العاملين بنظام الورادي الثلاثة في شركة توزيع الكهرباء في محافظة دمياط، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ورئيس قطاع كهرباء دمياط، مطالبين إياهم بالالتزام بدفع المقابل النقدي عن بدل الراحات التي عملوا بها بالشركة بنظام الثلاثة ورادي دون الحصول على إجازات أو راحات، حيث اقتضت ظروف العمل أن يعملوا طوال أيام الشهر دون إجازات أو راحات.

وحيث إن قانون العمل ينص على للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات والاعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز تشغيل العامل فيها من الحصول على أيام الإجازات عوضا عنها أو الحصول على أجر مضاعف مقابل العمل فيها.

وبعد أن تمت إحالة القضية إلى المحكمة العمالية قررت ندب خبير للمعاينة وإصدار تقرير، والذي كشف بالأرقام حقيقة المبالغ المستحقة للعمال المذكورين عن العمل بنظام الثلاثة ورادي في شركة توزيع الكهرباء في محافظة دمياط.

وتم حجز القضية للنطق بالحكم فيها وأصدرت المحكمة العمالية في القضية المذكورة حكما بأحقية العاملين بنظام الثلاث ورادي بالمقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بشركات توزيع الكهرباء.

حيثيات الحكم

حيثيات الحكم

حيثيات الحكم

حيثيات الحكم

حيثيات الحكم