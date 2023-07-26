الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المحكمة العمالية تصدر حكما بأحقية العاملين بنظام الورادى الثلاثة بالمقابل النقدى

محكمة
محكمة

قضت المحكمة العمالية في محافظة دمياط بأحقيه العاملين بنظام الثلاث ورادي بالمقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بشركات توزيع الكهرباء.

وكان المحامي إسلام مراد قد تقدم برفع دعوى قضائية تحمل رقم 67 لعام 2021، عن 10 من العاملين بنظام الورادي الثلاثة في شركة توزيع الكهرباء في محافظة دمياط، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ورئيس قطاع كهرباء دمياط، مطالبين إياهم بالالتزام بدفع المقابل النقدي عن بدل الراحات التي عملوا بها بالشركة بنظام الثلاثة ورادي دون الحصول على إجازات أو راحات، حيث اقتضت ظروف العمل أن يعملوا طوال أيام الشهر دون إجازات أو راحات.

وحيث إن قانون العمل ينص على للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات والاعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز تشغيل العامل فيها من الحصول على أيام الإجازات عوضا عنها أو الحصول على أجر مضاعف مقابل العمل فيها.

وبعد أن تمت إحالة القضية إلى المحكمة العمالية قررت ندب خبير للمعاينة وإصدار تقرير، والذي كشف بالأرقام حقيقة المبالغ المستحقة للعمال المذكورين عن العمل بنظام الثلاثة ورادي في شركة توزيع الكهرباء في محافظة دمياط.

وتم حجز القضية للنطق بالحكم فيها وأصدرت المحكمة العمالية في القضية المذكورة حكما بأحقية العاملين بنظام الثلاث ورادي بالمقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية بشركات توزيع الكهرباء.

حيثيات الحكم

 

حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
دمياط كهرباء دمياط أحداث دمياط اخبار دمياط

الأكثر قراءة

تجديد الثقة لمدير مباحث القاهرة ونائبيه

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

خال الضحية يحكى التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة طنطا على يد صديقتها

شعبة الدخان: هناك أزمة حقيقية في أسعار السجائر بمصر

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل في كلمتين!

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا