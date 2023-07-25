"حياة كريمة" تواصل توفير الطعام والمؤن لسكان قرى الجيزة

واصلت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقديم خدماتها لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتوصيل المرافق الأساسية للمنازل بعد ترميمها.

واهتمت المبادرة بتوفير الطعام والمؤن لسكان تلك القرى، وذلك لمحاربة موجة الغلاء وجشع التجار، الذي عانى منه الكثير داخل تلك القرى.

"حياة كريمة" وفرت الطعام والمؤن

"نعمة الله عبدالدايم" 70 عامًا تقطن في إحدى قرى محافظة الجيزة، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تردى أوضعاها المعيشية هي وأسرتها، كما أنها لا تستطع توفير قوت يومها ولا تقدر على العمل بسبب كبر سنها، وتمنت فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي استمرت معها لسنوات طويلة، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالخير، وتحقيق حلمها من خلال توفير الطعام لها ولأسرتها طوال العام.

وقالت "نعمة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن زوجها يعانى منذ 12 عامًا، من مرض نادر سبب تآكلًا في عظامه، وذكرت أن أسرتها تعانى من تردى الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية، حيث إن ابنتها الوحيدة تعمل في أحد مصانع الملابس الجاهزة، وهى من تصرف عليهم، لكن تكاليف العلاج كبيرة ولم تستطع الابنة توفيرها، وأوضحت أن أعضاء المبادرة الرئاسية أعطوها كميات وفيرة من الطعام والمؤن التي تكفينا لعام كامل، الأمر الذي جعلها تبكي من السعادة والفرح؛ فغوث الله وكرمه كان عظيمًا.

وأضافت أن مبادرة «حياة كريمة» وصلت لكل الأسر التي تعانى في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا وقدمت لهم المساعدات التي توفر حياة هادئة للسكان، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على المبادرة ودعمه الكبير ومجهوده العظيم لرفع العبء عن كاهل المواطنين، كما وجهت الشكر للقائمين على المبادرة بعدما شاهدت الخير الذي يقومون به في جميع أنحاء الجمهورية.